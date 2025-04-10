Среди 5 пострадавших ребенок 2011 года рождения.

Сегодня вечером вражеский дрон попал в многоэтажку в Житомирском районе, повреждения получили по меньшей мере 5 домов. Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"К сожалению, один человек погиб, пока известно о 5 пострадавших, среди них ребенок 2011 года рождения. Пострадавшие находятся в больницах области", - отметил он.

По его словам, на месте событий работают спасатели, оперативно-следственная группа. Он отметил, что гражданам будет оказываться помощь.

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Российский обстрел Украины 10 апреля

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Россия ударила ракетой по Днепру. Там погиб один человек, пять человек пострадали.

Также был удар по Никополю российских FPV-дронов. Это был удар по городу вблизи продуктового рынка, по гражданским людям. Ранения получили 12 человек, и среди них один ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары Россией ракетами и дронами по населенным пунктам Украины.

Он отметил, что Россия очевидно игнорирует дипломатию и использует контакты с миром только для того, чтобы сделать что-то выгодное для себя, а не для окончания войны.

Зеленский отметил, что Украина будет работать и в дальнейшем с каждой страной, с каждым лидером, которые действительно могут влиять, чтобы российское государство чувствовало большую цену за войну.

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