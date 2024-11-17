ВСУ нанесли два удара - по скоплению оккупантов и во время эвакуации раненых и убитых россиян.

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" с помощью 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБр) нанесли удар из HIMARS по скоплению личного состава российских оккупантов, где присутствовало минимум 30-40 человек.

128-я ОГШБр передавала координаты для корректировки огня, что позволило ликвидировать более 20 солдат ВС РФ, пишет Telegram-канал мелитопольского партизанского отряда генерала Черешни "Гнилая черешня".

Одним ударом, как сообщается, все не закончилось. Украинские военные нанесли второй — во время эвакуации раненых и сбора тел погибших оккупантов при использовании эвакуационной группы, нескольких гражданских автомобилей и грузовика. На видео видно использование кассетных боеприпасов для поражения эвакуационной группы вблизи населенного пункта Таврия, Васильевский район, Запорожская область.

Удары ВСУ по российским военным "возможностям"

Ранее УНИАН сообщал, что дроны ударили по заводу "Купол" в Ижевске. Как сообщается, там производятся ЗРК "Тор", радиолокационные станции и другие компоненты, которые Россия использует в войне против Украины.

Кроме того, "Птахи Мадяра" сожгли редкого "зверя" россиян стоимостью 200 миллионов долларов. Речь идет о системе радиоэлектронного подавления.

Вас также могут заинтересовать новости: