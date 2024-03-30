За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

Ситуация на фронте остается сложной, особенно горячо на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Как говорится в утреннем отчете Генштаба, за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

Так, на Лиманском направлении нашими воинами отражено 16 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении отражены 20 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Невельское, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Водяное Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 3 раза атаковал позиции наших войск.

В то же время Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов. Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны и 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов.

Зеленский о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post предупредил, что украинским силам возможно, придется отступить, чтобы обезопасить свои линии фронта и сохранить боеприпасы. Это произойдет в том случае, если США не предоставят необходимую военную помощь Украине.

Зеленский сказал, что ВСУ пытаются найти какой-то способ не отступать. По его словам, если фронт останется стабильным, Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу для проведения нового контрнаступления позже в этом году.

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