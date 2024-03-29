По словам Зеленского, если фронт останется стабильным, Украина может вооружить и научить новые бригады для проведения нового контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что украинским силам, находящимся в тяжелом положении, возможно, придется отступить, чтобы обезопасить свои линии фронта и сохранить боеприпасы. Это произойдет в том случае, если США не предоставят необходимую военную помощь Украине.

В интервью газете The Washington Post он отметил, что задержка Конгрессом с одобрением пакета военной помощи в размере 60 миллиардов долларов дорого обошлась Украине. Военные не смогли спланировать будущие операции, а законодатели ссорились почти шесть месяцев.

"Если нет поддержки США, это означает, что у нас нет ни ПВО, ни ракет "Патриот", ни помех для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских выстрелов. Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом", - сказал он.

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Чтобы описать военную ситуацию, Зеленский взял лист бумаги и нарисовал простую схему зоны боевых действий.

"Если вам нужно 8000 выстрелов в день для защиты линии фронта, а у вас, например, только 2000 патронов, вам придется делать меньше", - пояснил он. "Как? Конечно, чтобы вернуться. Сделайте линию фронта короче. Если он сломается, русские смогут отправиться в большие города".

Зеленский сказал, что ВСУ пытаются найти какой-то способ не отступать. После захвата Россией Авдеевки в феврале, по его словам, "мы стабилизировали ситуацию благодаря умным шагам наших военных". По его словам, если фронт останется стабильным, Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу для проведения нового контрнаступления позднее в этом году.

"Если вы не предпримете шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, Россия их предпримет. Вот чему мы научились в этой войне: если вы этого не сделаете, это сделает Россия", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский уверяет, что хотя ситуация на фронте сейчас сложная, наши защитники возвращают больше позиций, чем теряют.

Он отметил, что враг в последние месяцы значительно нарастил активность авиации, применяет управляемые авиабомбы, которые разрушают позиции украинских бойцов. Кроме этого, враг ведет плотный артиллерийский и минометный огонь.

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