Атакованый склад с боеприпасами ориентировочно расположен в 680 километрах от границы с Украиной.

В ночь на 20 ноября в России беспилотники атаковали 13 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ в Новгородской области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко.

По его информации, указанный арсенал находится возле города Котово, ориентировочно в 680 километрах от границы с Украиной.

"На 13-м арсенале ГРАУ хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", а также ракеты "Искандер", кндровские KN23, зенитные ракеты к С-300, С-400, боеприпасы для комплекса "Тор", - сообщил Коваленко.

Атака по России 20 ноября - что сообщалось

Напомним, в украинской разведке сообщили, что в городе Губкин Белгородской области РФ успешно поразили командный пункт группировки войск "Север". Россияне наблюдали густой черный дым, чувствовали его запах, слышали громкие звуки взрывов.

В ГУР пригрозили, что врага ждет возмездие за каждое совершенное против украинского народа преступление.

Вас также могут заинтересовать новости: