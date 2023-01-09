Экс-глава Службы внешней разведки Украины отметил, что переломный момент - это не одномоментный процесс.

Президент США Джо Байден сделал знаковое заявление о том, что война вУкраине достигла критической точки. Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж объяснил, означают ли эти слова главы американского государства, что переломный момент в войне еще впереди.

В интервью "Обозревателю" он отметил, что переломный момент - это не одномоментный процесс. Это и оборона Киева, и освобождение Харьковской области и Херсона.

А слова Байдена, продолжил Маломуж, свидетельствуют о том, что Украину ждут новые решающие этапы в войне с Россией:

Видео дня

"Например, зимой и весной могут быть мощные операции на юге Запорожской и Херсонской областей, вплоть до Крыма, а также наступление на Луганском направлении и удары по донецкой группировке для освобождения Донбасса".

Кроме того, говорит генерал, важно ослабить путинский режим или даже свергнуть его. А это возможно не только при условии успешных операций ВСУ на фронте, но и путем мощного международного давления на РФ. Но решающим фактором, конечно, станет победа Украины.

Ситуация на украинском фронте сегодня

Ранее Зеленский заявлял, что в 2023-м году наступит переломный момент в войне за свободу Украины от российской агрессии. Он сказал, что американская поддержка имеет решающее значение, чтобы "дойти до переломного момента для победы на поле боя". Президент подчеркнул, что украинские защитники сдерживают наступление российской армии в Бахмуте, но чтобы заставить российскую армию полностью уйти из Украины, надо больше пушек и боеприпасов.

С 24.02.22 по 09.01.23 ВСУ превратили в удобрение уже около 111 тысяч 760 оккупантов. Только за прошедшие сутки ликвидированы 590 рашистов. Также за сутки ВСУ сбили 3 вертолета противника и 3 вражеских разведывательных беспилотных летательных аппарата.

Ранее Россия ставила своей целью захватить всю Донецкую и Луганскую области, но сейчас все усилия оккупантов сосредоточены на боях за Бахмут. Наши воины мужественно отбивают ежедневно серию атак россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: