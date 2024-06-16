Военный не видит пользы от объединения экс-узников в отдельные подразделения.

Российская практика объединения бывших заключенных в отдельные подразделения для использования в "мясных штурмах" неприемлема для ВСУ. Об этом командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук с позывным "Слип" сказал в интервью Армия TV.

По его словам, бывших заключенных, которые согласились вступить в ряды ВСУ, будут распределять в обычные подразделения по одному или по двое на отделение.

"В одни подразделения нельзя объединять, потому что это [будет] штрафбат и это очень плохая история. Последствия - отобьем желание идти мобилизоваться другим заключенным. Потому что это будет аналог российского "Шторм Z". И если кто-то хочет такую концепцию реализовать, то надо помнить, что в российских тюрьмах сидело около 700 тысяч человек, в украинских - 30 тысяч, поэтому история о "мясных штурмах" нереальна для Украины. Такой подход имел бы и очень негативный имидж для Украины на международной арене", - отметил Кухарчук.

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Боец в целом поддерживает идею привлечения заключенных к участию в боевых действиях на войне.

"Это нужно делать, потому что есть проблемы с кадрами, ведь гражданские люди не очень сильно хотят идти воевать. А во-вторых, есть много мировых примеров, когда заключенные, которые выходили из тюрьмы на войну достаточно хорошо себя показывали", подчеркнул он.

Кухарчук отмечает, что мы живем в коррупционном государстве, где есть большое количество тех в тюрьме, которые "там не должны сидеть, а в то же время большое количество гражданских, которые являются частью криминалитета, там не сидят и имеют все рычаги и ресурсы, чтобы не быть мобилизованными в ВСУ".

"Не так много есть людей, которые способны на поступок, а на войне это очень важное качество. Я искренне уверен, что эти люди себя еще очень хорошо проявят и многие из них даже дорастут до командной должности", - подчеркнул он.

Кухарчук рассказал, что представители 3-й ОШБр уже объездили все тюрьмы в стране, "взяли людей на карандаш". По его словам, сначала общаются с большим количеством заключенных, а затем с каждым из них проводят личные собеседования, во время которых учитывают большое количество моментов, начиная со статьи заключения, состояния здоровья и морально-психологического состояния.

"Я понимаю, что не будет все идеально, будет часть людей, которые пойдут в СЗЧ (самовольное оставление части - УНИАН), будет часть людей, которая будет себя плохо проявлять. Если мы говорим о добровольцах в тюрьмах, то они представляют собой срез украинского общества - не идеальный, потому что если бы был бы идеальный, то давно победили бы", - подчеркнул он.

Комбат также выразил убеждение, что в подразделениях, куда придут бывшие заключенные, должно быть равенство со всеми остальными, потому что если человеку дается право на второй шанс, то отношение должно быть как ко всем остальным.

"Человек пришел - он возможно свои грехи, если это действительно грехи, смывает кровью, а если это не грехи, то он доказывает обществу, что он невиновен". - добавил он.

При этом боец подчеркнул, что важным является патриотизм, мотивированность. По его словам, все освобожденные из тюрем будут отправлены в учебный центр бригады и они все, как и другие, должны пройти сначала пехотную подготовку, а уже потом смогут выбрать себе какое-то профессиональное направление.

Мобилизация заключенных в Украине

Как сообщал УНИАН, 8 мая Верховная Рада Украины разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ на добровольных началах. За соответствующий закон проголосовали 279 народных депутатов.

Согласно закону, не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления, в частности, умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, а также те, кто получили сроки за преступления против основ национальной безопасности.

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