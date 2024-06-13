Оккупанты не считают себя агрессорами, потому что их мобилизовали и недобровольно отправили в Украину.

Продолжается война в Украине, и российские пленные захватчики рассказали о своем участии в войне против нашего государства.

Об этом говорится в видеосюжете Третьей штурмовой бригады, обнародованном на видеохостинге YouTube. В частности, обнародовано видео допроса пленных российских оккупантов, которых на разных направлениях фронта захватили бойцы 3-й ОШБр.

Один из пленных оккупантов отметил, что на российском телевидении рассказывают о том, что со стороны Украины якобы идут "мясные штурмы". "А на самом деле, мясные штурмы идут со стороны нашей, с российской стороны, потому что я видел, буквально, людей 70 нас уехало, и за несколько часов осталось 9 живых. Бросают на мясо, просто, и все", - сказал оккупант и добавил, что не знает, почему так происходит. По его словам, российские военные, которые занимают должность офицера, на самом деле занимают ее номинально, а на самом деле не являются таковыми.

Другой оккупант рассказал, что на фронте, когда отправляли на штурм, то назад пути не было. В частности, надо было закрепиться на новых позициях, потому что в противном случае при отступлении их могли встретить заградительные подразделения. Захватчик сказал, что его в российской армии не устраивает то, что не отпускают в отпуск, а кому-то не выплачивают заработные платы. Еще кого-то не одевают. По его словам, есть полки, в которых все нормально, а есть подразделения, которые имеют много проблем.

Большинство захватчиков не смогли утвердительно ответить, что такое "русский мир". Также у оккупантов спросили, против кого они воюют. В этом моменте многие захватчики опустили головы. "Если по логике вещей, то против вас", - сказал один из оккупантов. Он уточнил, что Россия воюет с украинцами. Он сказал, что российские военные - это подневольные люди. Другой оккупант сказал, что если не выполнить военный приказ, то можно ожидать расстрела.

Кроме того, у них уточнили, что они официально делают в Украине. По их словам, официально продолжается "специальная военная операция". Вместе с тем, один из оккупантов признает, что Россия напала на Украину. Проводя параллели со Второй мировой войной, он отметил, что тогда наоборот, напали на Советский Союз. При этом, этот оккупант себя не считает агрессором. Захватчик говорит, что они "мобилизованные люди, которые недобровольно пришли", и что им сначала говорили, что они будут в территориальной обороне или в тылу высвобождать контрактников или регулярную армию.

Вместе с тем, у них спросили, что они хотят передать тем россиянам, которые желают подписать контракт или пойти на службу в армию. Один из оккупантов ответил, что чем людям надо хорошо подумать. "Пусть слушают людей, которым удалось вернуться с фронта", - сказал захватчик. Другой сказал, что лучше оставаться дома.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная пограничная служба Украины обнародовала видео взятия в плен первых оккупантов в полномасштабной войне еще утром 24 февраля 2022 года.

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