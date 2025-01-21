Он отметил, что без полной оккупации Донецкой области оккупантам двигаться дальше будет "очень трудно".

По оценкам экспертов, россияне планируют выйти на границы Днепропетровской области. Способны ли они пойти дальше и вклиниться на территорию Днепропетровщины и что им для этого нужно сделать, рассказал в эфире Украинского Радио основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

Так, он пояснил, что линия фронта в Украине очень длинная, и враг не может давить одновременно по всем направлениям, хотя если оккупанты сосредоточатся на одном участке, то смогут его "продавить" и пойти дальше.

"Но если они выйдут, например, на административную границу Днепропетровщины, то дальше им идти будет очень трудно, потому что у них в тылу останется большая украинская группировка. Оккупантам придется сначала решить эту проблему - Славянско-Краматорскую агломерацию, где огромное количество населения, один населенный пункт перетекает в другой, где во всех населенных пунктах им придется вести городские бои, а это очень тяжело", - пояснил он.

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По мнению Нарожного, вряд ли россияне будут вклиниваться на территорию Днепропетровщины, "оставляя за спиной большую украинскую группировку, которая может наносить удары, а на некоторых участках - тактически усиливать свою ситуацию".

Он подчеркнул, что без полной оккупации Донецкой области оккупантам двигаться дальше будет "очень трудно".

Наступление россиян на Днепропетровскую область - новости

Как сообщал УНИАН, российские войска продвигаются к Днепропетровщине, обходя Донецкую область, где их могут ожидать тяжелые городские бои.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что админграницы Донецкой области россиян не остановят, враг может начать наступление на Днепропетровскую область.

В то же время военный эксперт и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отмечал, что если накануне переговоров РФ откроет еще одно стратегическое направление в Днепропетровской области и не достигнет результатов - она покажет свою слабость.

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