По словам генерал-лейтенанта, российский диктатор хочет это сделать любой ценой.

Украинским военным удается держать фронт и не допускать значительных прорывов врага, однако российский диктатор Владимир Путин стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до начала холодов. Об этом заявил ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в эфире телеканала "Эспрессо".

"Резервы ВСУ, которые подошли на горячие направления, - это опытные, патриотически мотивированные командиры и военнослужащие, которые дают возможность сдерживать врага и не допустить прорыва, на который рассчитывает Путин. Он, конечно, хочет любой ценой во время этой летне-осенней кампании до холодов и дождей выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, получить определенное оперативное пространство, а затем двинуться на Запорожском и Николаевском направлениях и подтянуться на Харьковском", - подчеркнул эксперт.

Генерал-лейтенант отметил, что несмотря на проблемы и перебои с поставками оружия и военной техники, ВСУ держат фронт.

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"Тактические позиционные бои, которые происходят на отдельных участках, являются закономерным явлением и не должны вызывать панику. Наоборот, это свидетельствует о силе, мощи, готовности и решительных намерениях ВСУ по кардинальному отпору РФ", - объяснил Богдан.

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Ранее военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что российские оккупанты не готовы к уличным боям в Покровске. Он считает, что россияне не зайдут в Покровск, потому что для этого им нужно накопить больше сил.

В то же время бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что Курская операция должна продолжаться, поэтому было бы хорошо расширить российскую территорию, которую контролируют ВСУ. По его словам, в этой операции "Украина не потеряла ничего".

"Это не значит, что мы не несем там потери. Мы несем там потери. Но мы абсолютно так же несли бы их в войне с россиянами на других направлениях. А вот получили мы немало", - подчеркнул он.

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