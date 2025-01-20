Здания напротив тоже разрушены.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток оккупировать Покровск Донецкой области. Враг обстреливает город.

Как сообщают местные телеграм-каналы, в результате одной из атак загорелась многоэтажка. На кадрах, которые распространяются по сети, видно, что огонь охватил весь дом.

"Покровск Донецкая область... Горит красный дом в результате обстрела", – говорится в заметке.

Видео дня

Здания напротив – разрушены, что тоже видно на кадрах:

Ранее временно исполняющий обязанности старшего офицера отделения коммуникаций 32 бригады Александр Бордиян рассказал в эфире "Громадського радіо", что оккупационные войска РФ наращивают воздушную компоненту при попытках захватить Покровск.

В частности, враг активно применяет как наступательное вооружение управляемые авиабомбы (КАБы). По словам военного, это один из тех компонентов наступательного оружия, который надоедает очень серьезно.

Война в Украине: это стоит знать

Силы обороны Украины восстановили свои позиции в нескольких населенных пунктах. По данным проекта DeepState, в частности речь идет о Махновке в Курской области и Зеленовке Донецкой области Зеленовку.

В то же время военный эксперт и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорит, что сейчас надеяться на то, что российская армия начнет ослаблять давление или даже остановится – не стоит. Говоря о мирных переговорах, он сказал, что переговорный процесс по завершению войны в Украине может затянуться на годы.

Вас также могут заинтересовать новости: