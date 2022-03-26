Основной производитель БПЛА в РФ попал под санкции.

Россия была вынуждена использовать больше беспилотников, поскольку надежная украинская ПВО почти полностью ограничила ее пилотируемые полеты.

Об этом идет речь в сводке британской разведки, опубликованной Минобороны Великобритании.

"Надежная украинская ПВО почти полностью ограничила пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому РФ, скорее всего, была вынуждена вместо этого использовать больше БПЛА. Вероятно, это приводит к увеличению спроса на эти активы и их истощению", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Великобритания расширила санкции против РФ. Ограничительные меры применены к российской оборонной компании "Кронштадт", основному производителю российского беспилотника "Орион" и других беспилотных летательных аппаратов.

"Санкции нанесут ущерб оборонно-промышленному комплексу РФ и ограничат их способность восполнить потери БПЛА", - отметили в ведомстве.

Кроме "Кронштадт" под санкции попали еще 64 юридических и физических лица, связанных с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Днем ранее британская разведка сообщала, что украинские военные нацелились на материально-технические активы на территориях, которые контролирует Россия.

За месяц полномасштабной войны украинские военные уничтожили 53 беспилотника и 115 самолетов и вертолетов врага. В частности, 25 марта над Донбассом украинские военные сбили три самолета и три беспилотника оккупантов.

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