Украина уничтожит российский флот, когда получит необходимое оружие.

ВСУ рано или поздно атакуют российский флот в Черном море. Россия должна покинуть захваченный Крым, если хочет продолжить существовать как страна.

Об этом заявил в интервью The Times заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, который наблюдает в Великобритании за учениями украинских войск.

"У нас есть постоянная угроза со стороны российского Черноморского флота. Учитывая новые технологии и возможности, которые мы получаем, мы должны противостоять этой угрозе. Мы начали с операции на острове Змеином. Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы нацелимся на флот. Это неизбежно, потому что мы должны гарантировать безопасность нашему народу", – сказал он.

По словам Гаврилова, Украина будет атаковать российские корабли по всему Черному морю, когда появится такая возможность.

Отмечается, что Украина планирует освободить Крым и уже ведет переговоры с Западом по вопросу использования западного оружия для поражения оккупационных войск на аннексированном полуострове.

"Рано или поздно у нас будет достаточно ресурсов, чтобы атаковать Россию в Черном море и Крыму. Крым – это украинская территория, поэтому любая цель там законна для нас", – сказал Гаврилов.

Он подытожил, что Крым вернут военным или дипломатическим путем.

Ранее эксперт заявил, что ВСУ могут бить по целям в Крыму и без ATACMS.

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