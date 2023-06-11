Войска РФ сосредотачивают основные усилия на четырех направлениях.

В течение 11 июня российские оккупанты пытались наступать на двух направлениях, говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что враг сосредотачивает свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 19 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток там они нанесли авиационные удары по двум населенным пунктам Сумской и Харьковской областей, а также осуществили минометные и артиллерийские обстрелы 15 населенных пунктов этих областей.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Берестового Харьковской области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись в общей сложности семь населенных пунктов Харьковщины и Новоселовское Луганской области.

"На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки", - сообщили в Генштабе.

На этом направлении враг нанес авиаудары по населенным пунктам Невское Луганской, а также Ивановка и Торское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись семь населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, на Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районе Торецка Донецкой области. Также от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы девяти населенных пунктов Донецкой области.

"На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел, там же нанес авиационные удары", - говорится в сообщении и отмечается, что враг на этом направлении совершил артиллерийские обстрелы районов шести населенных пунктов Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские военные отбили все 12 вражеских атак в районе города Марьинка. В то же время оккупанты совершили артиллерийские обстрелы вблизи шести населенных пунктов Донецкой области.

"На Щахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Золотая Нива, Благодатное и Нескучное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Он нанес авиационные удары в районах Новоберислава и Казацкого Херсонской области, а также совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Донецкой, Запорожской и Николаевской областей.

Новые потери РФ в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в своей вечерней сводке 11 июня Генштаб сообщил, что авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага.