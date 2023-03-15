Председатель Объединенного комитета начальников штабов США призывает Путина прекратить войну против Украины.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что политические цели президента Российской Федерации Владимира Путина в войне против Украины уже недостижимы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Милли сообщил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-10"), которое происходило в виртуальном формате.

По оценке генерала, война России против Украины – это акт жестокой агрессии Путина и российских военных с полным пренебрежением к человеческой жизни.

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"Недостаточно обученные, плохо управляемые, плохо оснащенные российские силы совершают бездумные лобовые атаки и приносят в жертву сотни за день. Для мира очевидно, и это должно быть очевидно для Путина, что политические цели, которые Путин намеревался достичь 384 дня назад, больше не достижимы путем продолжения этой войны. Путин может прекратить эту войну, и может сделать это сегодня. И он должен это сделать", – добавил Милли.

Генерал подчеркнул, что украинцы являются свободными и никогда не сдадутся в борьбе за то, чтобы оставаться свободными.

Война в Украине: актуальные новости

Война России против Украины продолжается уже 385 дней. Одним из самых горячих направлений на фронте сейчас является Бахмутское. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что враг и дальше пытается окружить Бахмут, но его попытки безуспешны.

В то же время министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин подчеркнул, что возможный отход украинских из Бахмута не будет означать проигрыша в войне.

Кроме того, 15 марта состоялось десятое заседание в формате "Рамштайн". Уже известно, что Швеция передаст Украине 10 танков Leopard 2 и средства противовоздушной обороны.

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