Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявляет, что российские захватнические силы делают незначительные тактические продвижения в районе Бахмута, в других местах линия фронта неизменна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Милли сообщил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-10"), которое происходило в виртуальном формате.
Генерал США подчеркнул, что битва за город Бахмут продолжается, но украинцы сражаются отважно. По его словам, несмотря на настойчивые атаки, украинские защитники сдерживают российские силы в городе и наносят очень большие потери наемникам из группы "Вагнер" и регулярной российской армии.
По словам Милли, Украина остается сильной и способной воевать. Он считает, что получение Украиной танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники укрепят украинскую линию фронта, а высокоточные боеприпасы продолжают поражать логистику и системы связи российских сил.
Американский генерал отметил, что российским оккупационным войскам не хватает эффективных командиров малых подразделений и надлежащей техники, но на поле боя происходит жестокая война на истощение. Он констатировал, что "волна за волной российских солдат бросают в хаос войны при отсутствии какой-либо синхронизированной координации и управления".
Милли добавил, что Россия из-за продолжения войны теряет много жизней и техники.
"Сейчас происходят интенсивные боевые действия в Бахмуте и возле него. Россияне делают небольшие тактические продвижения, но дорогой ценой. В других местах линия фронта остается относительно неподвижной со значительным обменом артиллерийским огнем, но без значительных маневренных успехов ни у одной из сторон", - подчеркнул он.
Война против России-последние новости
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что противник и в дальнейшем безуспешно пытается окружить Бахмут и продвинуться вперед, но украинские войска сдерживают бешеное давление врага.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сегодняшняя встреча в формате Рамштайн "внушает оптимизм".
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что в России исчерпываются возможности для продолжения ведения войны против Украины.