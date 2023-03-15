Генерал США подчеркнул, что битва за город Бахмут продолжается, но украинцы сражаются отважно.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявляет, что российские захватнические силы делают незначительные тактические продвижения в районе Бахмута, в других местах линия фронта неизменна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Милли сообщил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-10"), которое происходило в виртуальном формате.

Генерал США подчеркнул, что битва за город Бахмут продолжается, но украинцы сражаются отважно. По его словам, несмотря на настойчивые атаки, украинские защитники сдерживают российские силы в городе и наносят очень большие потери наемникам из группы "Вагнер" и регулярной российской армии.

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По словам Милли, Украина остается сильной и способной воевать. Он считает, что получение Украиной танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники укрепят украинскую линию фронта, а высокоточные боеприпасы продолжают поражать логистику и системы связи российских сил.

Американский генерал отметил, что российским оккупационным войскам не хватает эффективных командиров малых подразделений и надлежащей техники, но на поле боя происходит жестокая война на истощение. Он констатировал, что "волна за волной российских солдат бросают в хаос войны при отсутствии какой-либо синхронизированной координации и управления".

Милли добавил, что Россия из-за продолжения войны теряет много жизней и техники.

"Сейчас происходят интенсивные боевые действия в Бахмуте и возле него. Россияне делают небольшие тактические продвижения, но дорогой ценой. В других местах линия фронта остается относительно неподвижной со значительным обменом артиллерийским огнем, но без значительных маневренных успехов ни у одной из сторон", - подчеркнул он.

Война против России-последние новости

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что противник и в дальнейшем безуспешно пытается окружить Бахмут и продвинуться вперед, но украинские войска сдерживают бешеное давление врага.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сегодняшняя встреча в формате Рамштайн "внушает оптимизм".

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что в России исчерпываются возможности для продолжения ведения войны против Украины.