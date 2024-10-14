Россияне продвинулись на Донбассе и Курщине, - DeepState

В частности, у российской армии есть территориальные успехи в двух населенных пунктах Курской области.

Аналитики проекта DeepState, который отслеживает актуальную информацию на фронте, обновили карту боевых действий. Отмечается, что оккупанты имеют успех в Донецкой области.

Как отметили в DeepState, что российские оккупанты продвинулись возле Угледара и Часового Яра в Донецкой области. Кроме того, у россиян есть и другие территориальные успехи.

"Враг продвинулся возле Калиновки, Часового Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки (Курской области РФ - УНИАН), Кремневого (Курской области РФ - УНИАН), в Цукурино и Золотой Ниве", - отметили аналитики.

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Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" отметил, что ситуация на поле боя в Украине создает возможность сделать шаги по прекращению войны не позднее 2025 года.

Он отмечает, что Украина разработала план действий - план победы, который способен "преодолеть разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением саммита мира".

Зеленский отметил, что важен ответ на вопрос по поводу того, имеет ли Украина место в НАТО. Он отметил, что если ответ положительный и это будет подтверждено должным образом, то российский диктатор Владимир Путин геополитически проигрывает.

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