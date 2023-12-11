Российские оккупанты не ожидали такого поворота событий.

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины отлично поработали по позициям российских оккупантов в Херсонской области. Защитники Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян во временно оккупированных Олешках.

"Операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий установили местоположение командно-наблюдательного пункта российских оккупационных войск в оккупированных Олешках. С помощью ударных БпАК по вражеской цели было нанесено огневое поражение", - говорится в сообщении Сил специальных операций ВСУ

Отмечается, что российский КСП уничтожен полностью. По словам оккупантов, такого они не ожидали.

Ситуация в Херсонской области - последние новости

После освобождения правого берега Херсонской области от российских оккупантов, захватчики нещадно обстреливают населенные пункты, где живут украинцы. В результате чего люди гибнут и получают ранения.

Украинское подполье и защитники не остаются в долгу. Так, партизаны уничтожили установку противовоздушной обороны в Скадовском районе возле Краснознаменского канала.

Вас также могут заинтересовать новости: