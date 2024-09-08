Армия РФ ночью применяет на фронте новую результативную тактику. Об этом сообщил боец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

"У врага появилась новая эффективная ночная тактика ведения боя. Группами по 2-3 человека они перебегают полями нам в тыл и занимают круговую оборону, несмотря на потери 80% о/с, 20 все же добегают", - отмечает военный.

По его словам, штрумовая группа, которая накопилась за ночь, утром начинает штурмовать украинские позиции в тылу, отвлекая на себя внимание.

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"За это время по такой же схеме к ним подтягивают группы по 5-6 человек, формируя ударную группу размером в роту. Что из этого получается, думаю понимает каждый", - подчеркнул боец "Айдара".

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что российские оккупанты пытаются создать "котел" в районе поселка Невельское Донецкой области. По его словам, сейчас там самая острая ситуация. Однако эксперт надеется, что украинским войскам удастся разрушить планы врага в районе Невельского и Угледара.

В то же время экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, почему ВСУ важно оставаться в Курской области. По его словам, исторически в России не любят слабость правителей.

"Курск - это как раз та слабость. Курск - это о том, что Кремль не способен даже защитить свои эти законные территории... Когда станет ясно, что это не пограничный набег, а системный кризис, что вторая армия мира просто не способна эти территории защитить, или для этого им надо убраться с Донбасса и все боеспособное перебрасывать на Курщину. Вот тогда, даже в очень тупых орковских головах собственно возникнет их классическая конструкция: а царь русский не настоящий", - объяснил Дикий.

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