Военный отметил, что россияне действуют по специальной схеме, формируя ударную группу размером в роту / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Армия РФ ночью применяет на фронте новую результативную тактику. Об этом сообщил боец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

"У врага появилась новая эффективная ночная тактика ведения боя. Группами по 2-3 человека они перебегают полями нам в тыл и занимают круговую оборону, несмотря на потери 80% о/с, 20 все же добегают", - отмечает военный.

По его словам, штрумовая группа, которая накопилась за ночь, утром начинает штурмовать украинские позиции в тылу, отвлекая на себя внимание.

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"За это время по такой же схеме к ним подтягивают группы по 5-6 человек, формируя ударную группу размером в роту. Что из этого получается, думаю понимает каждый", - подчеркнул боец "Айдара".

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что российские оккупанты пытаются создать "котел" в районе поселка Невельское Донецкой области. По его словам, сейчас там самая острая ситуация. Однако эксперт надеется, что украинским войскам удастся разрушить планы врага в районе Невельского и Угледара.

В то же время экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, почему ВСУ важно оставаться в Курской области. По его словам, исторически в России не любят слабость правителей.

"Курск - это как раз та слабость. Курск - это о том, что Кремль не способен даже защитить свои эти законные территории... Когда станет ясно, что это не пограничный набег, а системный кризис, что вторая армия мира просто не способна эти территории защитить, или для этого им надо убраться с Донбасса и все боеспособное перебрасывать на Курщину. Вот тогда, даже в очень тупых орковских головах собственно возникнет их классическая конструкция: а царь русский не настоящий", - объяснил Дикий.

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