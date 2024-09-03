Сообщается, что оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны на высокоманевренном транспорте.

Российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться на Харьковском направлении, считает Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. Свое мнение он высказал в эфире "Киев24".

"На направлении Липецкой громады и в направлении Волчанска на текущий момент противник пытается проводить ударно-штурмовые действия, держать интенсивность боевых действий выше среднего. Они пытаются накопить личный состав, пешими группами, высокоманевренным транспортом - мотоциклы двухколесные, багги", - рассказал Федоренко.

Он также добавил, что время от времени РФ проводит штурмовые действия с применением легкобронированной и бронированной техники.

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"Сейчас работает по сценарию как в Донецкой области: идет танчик с тралами, пытается поснимать минные заграждения; за ним идут 2-4 БМП с так называемыми "сараями" (наваренный сверху металлический каркас, под которым находится штурмовая пехота). И цель таких задач - довести как можно оперативнее и быстрее живую силу к передней линии боевого столкновения", - добавил Федоренко.

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По мнению аналитика Дениса Поповича, перед тем, как начать битву за Покровск, россиянам необходимо захватить Селидово, где сейчас идут тяжелые бои. В то же время, это позволит оккупантам угрожать и Кураховскому направлению.

Напомним, в Foreign Affairs назвали два сценария наступления Украины в Курской области. В лучшем случае Киев сможет удержать захваченную территорию и остановить наступление РФ в Донецкой области. В то же время при худшем сценарии, за несколько месяцев Украина может потерять значительные участки земли на востоке и не сохранить территории в Курске, которую она могла бы использовать как "разменную монету".

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