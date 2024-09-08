По словам Игоря Романенко, также оккупанты пытаются с севера зайти в тыл украинских защитников возле Угледара.

Российские захватнические войска пытаются создать "котел" в районе поселка Невельское Донецкой области. Об этом рассказал основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко на Radio NV.

"В районе Невельского ситуация сложилась по охвату врагом наших войск, которые там находятся. Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. То есть, надо взглянуть на карту. Там видно, что это такая угроза "котла", - сказал Романенко.

Он добавил, что сейчас там наиболее острая ситуация.

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"Но враг видит, что приостановилось продвижение на нескольких участках в сторону Покровска и Торецка, и поэтому, дополнительно, кроме ситуации в Невельском, он активизировал действия на Курахово и в районе Угледара... Новая тактическая идея: с севера зайти в тыл системы обороны вокруг Угледара", - сказал Романенко.

Эксперт выразил надежду, что украинским военным удастся разрушить планы врага в районе Невельского и Угледара.

Как сообщал УНИАН, по последним данным мониторингового проекта DeepState, РФ захватила населенный пункт Невельское. Продолжаются бои и к северу от Горняка.

Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант заявил, что российские оккупационные войска продолжат наступать на востоке и формируют "котел" в районе Зоряного:

"Что действительно важно, так это то, что мы со своей стороны должны поддерживать целостную линию обороны. Отнюдь нельзя допускать образования котлов, кстати, один из них сейчас формируется в районе Зоряного"..

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