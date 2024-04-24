Обозреватель назвал три основных способа отправки военной помощи Украине.

Украина начнет получать военную помощь от США уже через несколько дней после того, как американский лидер Джо Байден подпишет соответствующий документ, а все звенья логистических цепочек будут работать уже в конце апреля, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, логистика по отправке соответствующих грузов заработает в течение следующих 24-48 часов после подписания президентом США, но при этом следует понимать, что есть три основных способа отправки помощи Украине:

первый способ - морская логистика, с использованием военно-транспортной компоненты ВМС США и не только (такой способ позволяет одновременно перевозить большое количество грузов, но это занимает и больше времени; вероятнее всего, данная компонента будет применяться для перевозки тяжело, средне и легкобронированной техники);

второй способ - военно-транспортная авиация (в данном случае будет применяться авиационная компонента ВВС США, позволяющая в течение суток перевозить грузы меньшего объема в Европу, где уже будет работать сухопутная логистика стран ЕС);

третий способ - использование ресурса в Европе (определенную механизированную компоненту страны ЕС могут передать Украине в счет будущей компенсации от США).

Также Коваленко акцентировал, что новый пакет военной помощи от США является самым крупным за весь период полномасштабной войны, он превышает по своему объему ту помощь, что была выделена Украине в 2022 и 2023 годах.

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Помощь Украине от США - заявление Байдена

Как писал УНИАН, Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,2 млрд. долларов. Из них более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Американский лидер Джо Байден пообещал подписать пакет документов, как только он будет на его столе в среду, 24 апреля, чтобы была возможность начать отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе.

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