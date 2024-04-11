ВСУ продолжают уничтожать врага / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские военные продолжили уничтожать российских оккупантов на фронте. Так, за сутки ликвидировано еще 810 российских оккупантов.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что общие боевые потери противника по состоянию на 11 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 450890 (+810) человек;
  • танков - 7137 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин - 13679 (+12);
  • артиллерийских систем / РСЗО - 11452 (+48) / 1040 (+0);
  • средства ПВО - 754 (+1);
  • самолетов / вертолетов - 347 (+0) / 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9104 (+34);
  • крылатые ракеты - 2069 (+2);
  • корабли /катера - 26 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15298 (+50);
  • специальная техника - 1882 (+6).
инфографика УНИАН

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Клещеевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. А на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Видео дня

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

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