За сутки наши военные отправили в ад 810 оккупантов.

Украинские военные продолжили уничтожать российских оккупантов на фронте. Так, за сутки ликвидировано еще 810 российских оккупантов.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что общие боевые потери противника по состоянию на 11 апреля ориентировочно составили:

личного состава - около 450890 (+810) человек;

танков - 7137 (+5) единиц;

боевых бронированных машин - 13679 (+12);

артиллерийских систем / РСЗО - 11452 (+48) / 1040 (+0);

средства ПВО - 754 (+1);

самолетов / вертолетов - 347 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9104 (+34);

крылатые ракеты - 2069 (+2);

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 15298 (+50);

специальная техника - 1882 (+6).

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Клещеевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. А на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Видео дня

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

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