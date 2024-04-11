Украинские военные продолжили уничтожать российских оккупантов на фронте. Так, за сутки ликвидировано еще 810 российских оккупантов.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что общие боевые потери противника по состоянию на 11 апреля ориентировочно составили:
- личного состава - около 450890 (+810) человек;
- танков - 7137 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин - 13679 (+12);
- артиллерийских систем / РСЗО - 11452 (+48) / 1040 (+0);
- средства ПВО - 754 (+1);
- самолетов / вертолетов - 347 (+0) / 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9104 (+34);
- крылатые ракеты - 2069 (+2);
- корабли /катера - 26 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 15298 (+50);
- специальная техника - 1882 (+6).
Война в Украине: новости
За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Клещеевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. А на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.