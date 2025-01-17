Официального подтверждения этой информации нет.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться вглубь украинской территории. Враг захватил три населенных пункта в Донецкой области.

Об этом информирует проект DeepState. Отмечается, что российские захватчики оккупировали Песчаное, Славянку и Ясеново в Донецкой области.

Кроме того, враг продвинулся на других участках.

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"Враг оккупировал Песчаное, Славянку, Ясеново, а также продвинулся возле Новоандреевки, Дачного, Котлино, Звирово, во Времевке и Часовом Яру", – заявили в DeepState.

Официального подтверждения этой информации нет.

Война в Украине

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 16 января, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 131 боестолкновение. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении – 47 раз.

Командир 411 отдельного полка БпАК "Ястребы", подполковник Андрей "Атлас" Сухин считает, что в январе россияне продолжат осуществлять максимальное давление и будут атаковать Украину всеми возможными средствами – от артиллерии, КАБов, до крылатых и баллистических ракет.

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