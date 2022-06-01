По его информации, оккупанты расправились с гражданским населением, но это еще требует уточнения.

Российские оккупанты устроили в Херсонской области массовую расправу над гражданскими. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал это "маленькой Бучей".

Об этом он рассказал в интервью 24 канала.

"Я вам могу выдать маленькую сенсацию. По информации, которая требует уточнения, произошла маленькая Буча в Херсонской области", - заявил Арестович.

Советник главы ОП отметил, что никаких подробностей пока не может озвучить. Информацию о зверствах в Херсонской области проверяют украинские спецслужбы.

"Надеюсь, что это не сбудется. Сейчас наши спецслужбы проверяют. Если обнародуем такие факты, то, я думаю, что много дел сдвинется с места и в Германии, и в США, и где-то по миру", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты идут на войну, подписывая согласие на убийство мирных украинцев. Пленный российский снайпер рассказал, что захватчикам угрожают увольнением и гауптвахтой за отказ подписать рапорт.

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