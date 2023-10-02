По данным СМИ, ее защищают два комплекса противовоздушной обороны.

Российские захватчики рисуют на военном аэродроме в Энгельсе самолеты, а также накрывают их шинами, поскольку он недостаточно защищен комплексами противовоздушной обороны.

Об этом сообщает российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник. Так, на защиту бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 на авиабазе в Саратовской области выделили два комплекса "Панцирь". Отмечается, что в оккупационной армии серьезная нехватка таких систем.

"Именно они более менее удовлетворительно зарекомендовали себя в вопросе обнаружения и уничтожения БПЛА. На особняки в подмосковной Рублевке и Новой Риге комплексы нашли в нужном количестве, а для аэродрома в Энгельсе с большим трудом, по остаточному принципу", - говорится в сообщении.

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Комплексы "Панцирь" дежурят на аэродроме посменно, однако этого не достаточно, говорит источник. Именно поэтому россияне решили "защитить" самолеты таким образом.

Аэродром Энгельс: последние новости

С начала полномасштабного вторжения РФ российский ародром уже дважды атаковали беспилотные летательные аппараты. В результате атак сообщалось о поражении российских самолетов и транспортных средств.

В начале сентября в сети появились снимки авиабазы, на которых было заметно, как российские бомбардировщики "защитили" обычными шинами.

На днях со спутника сняли нарисованные на этом аэродроме бомбардировщики Ту-95.

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