В ходе этого налета одновременно были использованы не только все основные площадки для пуска, мыс Чауда, Курск, Приморско-Ахтарск, но и максимальное количество групп.

В ночь на 1 января российские оккупанты совершили во всех отношениях рекордный по своей маниакальности налет дронов-камикадзе Shahed-131/136.

Таким мнением поделился военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Применено 90 дронов-камикадзе Shahed-131/136 из которых сбили 87. Это абсолютный рекорд, что лишь подтверждает, что командование оккупантов специально и заранее готовило такой налет на тыловую Украину в новогоднюю ночь. Маньяки не отказываются от своего фетиша - террора и убийств на знаковые даты", - подчеркнул аналитик.

Коваленко обратил внимание, что в ходе этого налета одновременно были использованы не только все основные площадки для пуска, мыс Чауда, Курск, Приморско-Ахтарск, но и максимальное количество групп - 14, у которых была своя уникальная траектория полета, что осложняло их перехват.

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"В итоге, это была самая долгая атака дронов-камикадзе Shahed-131/136, длившаяся 14 часов, а маршруты дронов достигали с учетом маневрирования до 1 тыс. км", - детализировал эксперт.

Основные города, которые были целями этого налета: Одесса, Днепр, Херсон, Кривой Рог, Запорожье, Львов. "Стоит обратить внимание на то, что дроны-камикадзе Shahed-131/136 поразили музей Романа Шухевича в Белогорще Львовской области, а так же университет в Дублянах, где учился Степан Бандера. То есть, россияне намеренно закоординировали удар на гражданские объекты! С учетом того с кем они связаны, можно только лишний раз отметить то, какой костью в глотке Шухевич и Бандера остаются у российских недоимперцев", - прокомментировал Коваленко.

Так же, в декабре был установлен абсолютный рекорд по применению за месяц дронов-камикадзе Shahed-131/136 - 689 единиц.

Коваленко напомнил, что налет в прошлую новогоднюю ночь составил рекордные 45 дронов. В связи с этим аналитик отметил, что Shahed-131/136 становятся все более серьезной проблемой, которую безотлагательно необходимо решать комплексно. "В решении этой проблемы должны быть заинтересованы не только в Украине", - считает аналитик.

Ночная атак дронов

В новогоднюю ночь оккупанты атаковали территорию Украины дронами. В результате атаки попадания зафиксированы, в Одессе, Николаевской области, Львове.

Утром Воздушные силы сообщили, что в новогоднюю ночь враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed. "Всего зафиксированы пуски 90 вражеских беспилотников Shahed-136/131. также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей", - говорилось в сообщении Воздушных сил.

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