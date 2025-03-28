Российские войска три недели готовились к штурму, однако не получили никакого результата.

Бойцы 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ отбили штурм механизированной колонны россиян к северу от Лозовой на Купянском направлении. Несмотря на то, что враг готовился к нему долго, он не получил никакого результата, да еще и понес немалые потери, сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что россияне около трех недель накапливали технику и личный состав для массированного удара по позициям ВСУ. Активный период штурмовых действий происходил 27 марта с 6 по 10 часов утра.

"Противник осуществлял активное огневое поражение артиллерией, минометами, РСЗО, сбросами, ФПВ и КАБ. Около 13:00 совершил повторные попытки штурмовых действий без использования техники", - сообщили военные.

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Однако, констатировали они, "враг не получил никакого результата и не сдвинул линию фронта ни на сантиметр".

Также назвали ориентировочные потери противника в этом штурме: 60 - убитых, 28 - раненых. Из военной техники россияне потеряли 12 бронированных боевых машин и 1 танк.

"Отразить наступление эффективно удалось благодаря постоянной планомерной работе. Даже когда не происходит активных действий со стороны врага - все подразделения в боевой готовности и делают плановые задачи", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, на юге Украины обостряется ситуация: в Запорожье российские оккупанты применяют тактику ползучего наступления, на Херсонщине пытаются форсировать Днепр и создали центр подготовки пилотов БПЛА, которые тренируются на гражданских украинцах.

Также, по информации президента Украины Владимира Зеленского, Россия готовит весеннее наступление на две области Сумскую и Харьковскую, и для этого пытается выиграть время. "Я могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками", - отметил он.

Тем временем распространяется информация о новом прорыве ВСУ на территорию в Белгородской области. Вероятно, Украина надеется, что эта операция улучшит позиции на переговорах благодаря захвату большего количества земель РФ, считает бывший старший советник Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Виктор Назаров.

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