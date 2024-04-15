Путин не успокоится, пока не получит всю Украину. Мир в обмен на оккупированные территории будет лишь временной паузой на 2-3 года, говорят в СНБО.

Российский диктатор Владимир Путин "подсел" на идею захвата Украины, поэтому любые территориальные уступки Кремлю ради мира лишены смысла - Россия просто перегруппируется и нападет снова через несколько лет. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в комментарии The Economist.

Как отмечает издание, в свое время Литвиненко учился в элитной Академии КГБ в Москве и хорошо понимает логику мышления россиян, а значит "голубям мира" на Западе, таким как Дональд Трамп, стоит прислушаться к словам нового главы СНБО Украины.

"Путин врал, врет и будет врать", - говорит Литвиненко и добавляет, что уступка территориями в обмен на мир была бы "жестоким предательством" тех украинцев, которые остались на оккупированных землях. Еще больше их попало бы в застенки и было бы убито.

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Кроме того, Литвиненко убежден, что мирное соглашение, заключенное с ярым лжецом Путиным, будет иметь только один финал: Россия перегруппируется, перевооружится и попытается получить больше через два-три года. Глава СНБО убежден, что российский диктатор "подсел" на идею завоевания Украины.

"В следующий раз он не ошибется, а подготовит свою операцию гораздо тщательнее, по всем законам военного искусства. (...) В сознании россиян победа в Украине означает победу над США", - говорит Литвиненко.

Он также предупреждает, что поражение Украины будет интерпретировано автократами во всем мире как доказательство того, что военное вторжение работает. Поэтому уничтожение Украины будет иметь эффект домино для Тайваня и других потенциальных жертв агрессии.

Война в Украине: стратегические перспективы

Недавно The Washington Post писала, что Трамп признался своему окружению в намерении отдать Путину Крым и Донбасс ради мира в Украине.

Между тем британские эксперты предупреждают, что Россия может одержать победу в войне уже в этом году, но не путем прорыва украинской обороны и захвата значительных территорий, а сломав волю украинцев к продолжению борьбы.

Однако есть и прямо противоположные мнения. Профессор Пекинского университета Фэн Юйцзюнь убежден, что Россия непременно потерпит поражение в длительной перспективе. При этом он утверждает, что Китай не является союзником для Кремля в этой войне.

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