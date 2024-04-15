В Пекине говорят, что победителя в войне определят четыре ключевых фактора.

Россия потерпит неизбежное поражение в Украине, несмотря на нынешнее преимущество. Залогом этого является несколько фундаментальных факторов, считает профессор Пекинского университета, эксперт по России Фэн Юйцзюнь, который по приглашению The Economist опубликовал "китайский взгляд" на войну.

По его мнению, хотя война уже стала катастрофой для обеих стран, она будет продолжаться еще долго - из-за полной несовместимости политических позиций Москвы и Киева, а также из-за отсутствия критического преимущества у каждой из сторон. Фэн считает, что российско-украинская война является водоразделом для эпохи после холодной войны и будет иметь глубокое, длительное глобальное влияние.

Вместе с тем китайский аналитик считает, что Россия потерпит неизбежное поражение в Украине, несмотря на то, что сейчас ситуация для россиян выглядит достаточно оптимистичной. Предпосылками для этого Фэн называет четыре фактора:

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Чрезвычайный уровень украинского сопротивления и национального единства. Международная поддержка Украины, которая, хотя в последнее время не оправдывает ожиданий страны, остается широкой. Природа современной войны, которая включает в себя сочетание индустриальной мощи и систем командования, контроля, связи и разведки. Россия так и не оправилась от резкой деиндустриализации постсоветского периода. Фактор информации, когда дело доходит до принятия решений. Владимир Путин попал в ловушку информационного кокона из-за своей длительной диктатуры. Кремлю не хватает достоверных разведданных, а российская армия не имеет эффективного механизма исправления ошибок. В этом плане Украина далеко впереди.

"В совокупности эти четыре фактора делают окончательное поражение России неизбежным. Со временем она будет вынуждена выйти из всех оккупированных украинских территорий, включая Крым. Ее ядерный потенциал не является гарантией успеха. Разве ядерная Америка не вышла из Кореи, Вьетнама и Афганистана?" - пишет профессор Фэн.

Аналитик отмечает, что война стала переломным моментом для России. Она не только поставила режим Путина в широкую международную изоляцию, но и создала благоприятную почву для "всех видов черного лебедя" - то есть для непредсказуемых катастроф. В этом контексте Фэн упоминает восстание вагнеровцев, этническую напряженность в России и недавний теракт в Москве.

"Отношения Китая с Россией не являются стабильными, и на них повлияли события последних двух лет. (...) Хотя Китай не присоединился к санкциям Запада против России, он не нарушал их систематически. (...) С начала войны Китай провел два раунда дипломатического посредничества. (...) Это желание показывает, что Китай и Россия очень разные страны. Россия стремится подорвать существующий международный и региональный порядок с помощью войны, тогда как Китай хочет решить споры мирным путем", - пишет пекинский аналитик.

Профессор Фэн также повторяет нарратив, который часто озвучивает Украина: заморозка войны без смены правящего режима в России позволит Кремлю возобновить силы и начать новые войны.

Российско-украинская война: взгляд из-за рубежа

Как писал УНИАН, британское издание The Telegraph критикует Запад за неспособность осознать, что война в Украине - это часть глобальной войны, которую Россия, Иран и Китай сознательно ведут против демократического мира.

Также мы рассказывали, что ряд голливудских звезд и других известных американцев обратились с открытым письмом к Конгрессу США с призывом как можно скорее утвердить пакет военной помощи Украине. Они предупредили, что Америка окажется в гораздо более опасном мире, если Украина потерпит поражение.

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