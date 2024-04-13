Россияне готовятся к летнему наступлению, которое может оказаться успешнее прошлогоднего наступления ВСУ.

Россия может одержать победу в войне уже в этом году, но не путем прорыва украинской обороны и захвата значительных территорий, а сломав волю украинцев к продолжению борьбы. Об этом говорится в публикации BBC.

Издание приводит мнение генерала Ричарда Берронса, бывшего командующего Объединенных сил Великобритании, который видит "серьезный риск" украинского поражения уже в этом году.

"Украина может почувствовать, что не может победить. [Это произойдет], когда дело дойдет до вопроса, почему люди должны продолжать сражаться и умирать, только чтобы защитить то, что невозможно защитить" - говорит Берронс и отмечает, что пока украинское общество к этой критической точке еще не подошло.

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По мнению генерала, россияне намерены воспользоваться затруднительным положением ВСУ, которые испытывают острую нехватку вооружений, и осуществить свое масштабное наступление летом. Если им таки удастся где-то прорваться (чего так и не удалось украинцам в прошлом году), то это станет мощным ударом по моральному состоянию украинцев.

Впрочем, как отмечает старший научный сотрудник аналитического центра Уайтхолл (Великобритания) Джек Уотлинг, стратегической целью России в этом году могут быть даже не территориальные достижения, а именно попытка уничтожить боевой дух Украины и убедить ее западных сторонников в безнадежности дальнейшего сопротивления.

Уотлинг отмечает, что летнее наступление россиян в любом случае "не приведет к решительному завершению конфликта".

"Наиболее вероятным результатом будет то, что Россия достигнет успехов, но не сумеет прорваться. Она не имеет достаточно больших или хороших сил, чтобы пробить весь путь к реке [Днепр]... но война обернётся в пользу России", - соглашается с аналитиком генерал Берронс.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, западная пресса рассматривает возможные направления летнего наступления российского агрессора. По данным Financial Times, Россия попытается захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, а возможно осуществит атаку и на Харьков.

Также мы рассказывали, что война в Украине переходит в новую фазу. Как пишет Bloomberg, и Россия, и Украина сейчас пытаются уничтожить энергетическую систему друг друга, чтобы нанести удар по экономике своего врага. При этом побочные последствия ощущаются на мировых рынках.

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