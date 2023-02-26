Защитники Украины передали на позиции оккупантов "подарки".

Украинские военные продолжают очищать территорию нашей страны от российских захватчиков. Аэроразведка показала результаты своей работы.

"Аэроразведка. На русских позициях. Каждый день", — говорится в комментарии к видео, которое обнародовали представители отдельного батальона специального назначения "Гайдамаки" в Facebook.

В ролике отлично видно, что с помощью коптеров защитники Украины передавали "подарок" на позиции россиян. В результате уцелевшие оккупанты бросились бежать.

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Ситуация на фронте по состоянию на 26 февраля - что известно

За прошедшие сутки, 25 февраля, российские захватчики нанесли 14 ракетных и 19 авиаударов, а также совершили 57 обстрелов из РСЗО. Россияне сосредотачивали свои усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В то же время защитники Украины нанесли 12 авиаударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года по 26 февраля 2023 года бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали уже примерно 148 130 российских оккупантов.

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