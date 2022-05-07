"Указ" террориста Пасечника о переименовании украинского города якобы уже подписан.

Боевики "ЛНР" заявили, что 9 мая переименуют украинский Луганск в Ворошиловград.

Об этом в эфире российского канала заявил один из представителей боевиков.

"9 мая он (Луганск - УНИАН) будет называться Ворошиловградом. Этот указ Леонида Пасечника вступит в действие 9 мая", - заявил боевик.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области силы обороны готовятся к более мощных наступлений российских оккупантов в ближайшие три-четыре дня.

В то же время разведка сообщает, что в оккупированном городе Сорокино (Луганская область) начаты процессы оформление паспортов "ЛНР" относительно украинских граждан перемещенных с недавно захваченных территорий.

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