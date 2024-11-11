Если Байден сейчас уйдет в отставку - вице-президент Харрис может пригласить Украину в НАТО, считает Роман Свитан.

Украина не должна садиться за стол переговоров, кроме как при условии передачи РФ всех своих территорий. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, цель переговорного процесса должна заключаться в том, чтобы заставить правителя России Владимира Путина уйти из Украины полностью.

"Они могут еще успеть, им надо для этого около 2-3 месяцев. А смысл садиться? Оставить территории России - смысла никакого нет. Любой контакт с РФ, пока они находятся на нашей территории, - это капитуляция. У нас с Трампом должны быть выстроены отношения, построенные на прагматичности. Он очень прагматичный политик", - сказал аналитик.

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Он добавил, что сейчас Украине от США нужно только две вещи, которые могут остановить Путина и помочь Киеву выиграть в этой войне. Одна из них - содействие Украине в борьбе с Китаем, который помогает РФ вести войну.

"Во-первых, выполнить свои обязательства по Будапештскому меморандуму. На нас напали уже две ядерные страны. И второе - дайте то, что сами обещали. Вспомните 2022 год, именно Республиканская партия, они подписали ленд-лиз для нас. 500 млрд долларов ленд-лиза, это железо фактически. Мы за него заплатим за счет российских репараций. И сейчас, если этот механизм запустить, - нам от Трампа уже ничего не надо... И тогда уже 21 января можно принимать капитуляцию РФ", - отметил Свитан.

Эксперт также прогнозирует, что Украине в конце концов не удастся убедить Байдена предоставить Украине разрешение на использование западного дальнобойного оружия вглубь территории России.

"У него есть определенные договоренности с Путиным. Но он может сделать нам очень хорошую вещь, он может сейчас уйти... И на последние несколько месяцев президентом США станет вице-президент Камала Харрис. Во-первых, восстановит ее реноме, которое Байден угробил. За эти два месяца именно Харрис может принять решения по разным позициям - начиная от разрешения работать американским вооружением по любым точкам, куда сами захотим. И заканчивая приглашением в НАТО, у нее точно нет никаких отношений с Россией", - резюмировал Свитан.

Переговоры с РФ: важные новости

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что уже в ближайшее время могут озвучить дату прекращения огня в Украине. В то же время он заявил, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Впоследствии на эту информацию отреагировали в МИДУкраины. Там отметили, что война идет на украинской территории, поэтому именно Киев должен определять "параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру".

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