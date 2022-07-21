Ирина с дочерьми до последнего оставалась в своем доме, несмотря на зхватчиков.

Жена бойца "Азова" Ирина шесть лет работала на базе добровольческого батальона в Урзуфе парикмахером. Это не остановило оккупантов, которые ее допрашивали.

Об этом сообщает Радио Свобода

После 24 февраля женщина приехала домой в поселок Ялта, а ее муж в это время защищал Мариуполь. 3 марта супруги общались по телефону.

"Уже в эти дни у нас в поселке Ялта начали собираться русские военные. Они захватили Мангушский поселковый совет и оттуда вошли в нашу деревню. С мужем исчезла связь где-то 4 марта. И до 24 марта я его не слышала. Затем он писал одно сообщение в день или три дня о том, что жив. 25 марта к нам пришли домой российские солдаты, потребовали паспорт, телефон. Я предупредила дочерей, что мы не будем обманывать, скажем, где папа и что я работаю в Нацгвардии. Поступила так, потому что ложь могла плохо обернуться против нас. Когда я россиянам сказала, что работаю как наемная работница в Нацгвардии, то у них округлились глаза", - вспоминает женщина.

Ее с родственницей забрали в райотдел полиции в Мангуше, где обосновались оккупанты. Они сняли отпечатки пальцев, сделали фото женщин, пытались их запугать, что отвезут в Докучаевск, расстреляют. Всего в плену было пять женщин из Нацгвардии. Захватчики нашли в Facebook переписку с "азовцем".

"Спрашивает: "Что это?". Я говорю: "Увидел - стреляй, что тебе не нравится, когда телефон очищен, когда не очищен". Он очень так расстроился. Нас отвели в "КПЗ". Мы переночевали в маленькой комнате, рядом в камере было очень много мужчин. Их оттуда постоянно выводили. На следующий день в зарешеченной машине нас перевезли под конвоем в Докучаевск. Там были более "лояльные" российские военные. Они проверили документы, телефоны и сказали, что к нам вопросов нет, можем домой идти пешком или переночевать в доме для беженцев", - поделилась Ирина.

Женщины на конвой-машине доехали до Мангуша, но за проезд пришлось заплатить по тысяче гривень с каждой.

Кроме того, супруга "азовца" рассказала, что в Докучаевске видела людей, бегущих в России, но к ним ужасно относились – не давали есть, люди просили хлеба, а также стояла огромная очередь за обычной горячей водой.

Позже русские военные приехали в Ирине через несколько недель и задавали вопросы по поводу ее супруга. Оккупанты и боевики "ДНР" расхаживали по домам как хозяева, командовали и проводили обыски. В одном из домов нашли части военной формы и хозяйку забрали. Кроме того, они забирали у местных жителей все, что хотели.

С мужем Ирина в последний раз общалась 8 мая, когда в бункер на "Азовстали" захватчики сбросили авиабомбу. Женщина о смерти супруга узнала 17 мая. После чего она решила бежать из оккупации. Ирина с дочерьми и родственницей Ольгой добралась до Бердянска в Запорожской области, а оттуда в Мелитополь. Женщины с трудом добрались до Васильевки, где на блокпостах стояли чеченцы, и везде требовали деньги.

Сейчас Ирина с дочерьми живет в Ивано-Франковске. Ее родственница Ольга знает, что муж-боец "Азова" находится в плену. А вот Ирина все еще надеется, что ее муж жив.

Как ранее сообщал УНИАН, защитники "Азовстали" героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления. Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории комбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

СМИ сообщили, что из "Азовстали" было эвакуировано в общей сложности около 1,7 тысячи защитников. При этом 6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории ОРДЛО может быть более 2,5 тысячи военнопленных из "Азовстали".

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