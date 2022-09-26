От огня пострадало более 40 населенных пунктов.

За сутки противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов по территории Украины, от огня пострадало более 40 населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Также враг совершил более 83 обстрелов из РСЗО.

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"Существует угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, за минувшие сутки, противник нанес пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 83 обстрелов из РСЗО. Также враг задействовал 4 ударных БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры. От огня пострадало более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Купянск, Краматорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Каменка, Курахово, Павловка, Запорожье, Никополь, Очаков, Николаев и Одесса", - говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Так на Северском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Александровка Сумской области.

На Слобожанском направлении оккупанты били в районах населенных пунктов Стрелечье, Одноробовка, Ветеринарное, Гатище, Каменка, Голубовка и Сеньково.

Тем временем на Краматорском направлении вражеских обстрелов потерпела Новоселовка, Щурово, Северск, Григоровка, Белогоровка, Закотное, Дубрава, Верхнекаменское, Веселое, Раздоловка, Озерное и Спорное.

На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадивка, Зайцевое, Клещовка, Веселая Долина, Яковлевка, Майорськ, Нелеповка, Выемка и Белогоровка, а на Авдеевском направлении – Авдеевку, Опытное, Первомайское, Новомихайловка и Парасковьевка.

На Новопавловском и запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись 18 населенных пунктов. Среди них Егоровка, Павловка, Железнодорожное, Новоандреевка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Успеновка, Новоселка, Времевка и Красное.

На Южнобугском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 27 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения.

Ситуация на юге - что известно

25 сентября около 17:00 подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25, который атаковал наши войска на Херсонщине.

Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, который тоже был успешно уничтожен зенитчиками Одесской бригады. Кроме того, подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил также сбиты два беспилотника-камикадзе Shahed-136 на Николаевщине и Одесщине.

Также сообщается, что за минувшие сутки украинские воины уничтожили на юге 43 оккупанта и пять вражеских складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, Калиновке и на Кинбурнской Косе.

Нашей авиацией по врагу нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач, в рамках которых отработаны удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщині, усиленно огневой контроль Антоновского моста, исключена возможность использования альтернативного движения на переправе в районе Новой Каховки.

По состоянию на 25 сентября ВСУ уничтожили около 56 700 российских оккупантов. При этом украинские бойцы навсегда приземлили 259 самолетов и 220 вертолетов.

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