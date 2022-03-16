Министр подчеркнула, что украинцы отличаются от оккупантов, которые пренебрегают жизнью собственных граждан.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, обращаясь к руководителям временно оккупированных населенных пунктов, заверила, что власть будет сражаться за каждого из них.

Об этом она сообщила в своему видеообращении.

Министр напомнила, что сегодня из плена удалось освободить мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Сейчас он уже направляется в Киев", - отметила она.

Верещук также обратилась к представителям местного самоуправления временно оккупированных населенных пунктов.

"Мы будем биться за каждого украинца и за каждого из вас. Именно этим мы отличаемся от оккупантов, которые пренебрегают жизнью собственных граждан, посылая их на верную смерть с целью захватить территорию Украины", - заявила министр.

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об освобождении мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого на днях похитили оккупанты.

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