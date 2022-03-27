В командовании подчеркнули, что после такого поступка самое время принять решение и передать Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18.

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины объяснило, почему российские оккупанты накануне осуществили обстрел Львова.

Об этом сообщила Служба связей с общественностью Командование Воздушных Сил ВС.

"Второй день подряд российский преступный режим прибегает к воздушному террору - по мирным украинским городам летят десятки крылатых и баллистических ракет. Пуски осуществляются с моря, суши и воздуха из-за пределов территории Украины. Шесть таких ракет российские оккупанты сегодня выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода. Впрочем, понятно, почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая пощечина президенту США, который именно в то время находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова", - говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что после такого поступка кремлевского фюрера самое время принять решение и передать Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18.

"Чтобы мы на уровне сражались в небе с силами противника, преобладают, как в количестве, так и в технологичности вооружения. Мы сами закроем небо, дайте нам немного оружия. А тем временем пока Запад увлекается героизмом украинского народа, за сутки 26 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили всего один самолет оккупантов. Это из-за того, что враг существенно снизил авиационную активность в воздушном пространстве Украины и наносят массированные ракетные удары. Зато для проведения воздушной разведки и доразведки объектов, по которым были нанесены удары ракет, оккупанты активно используют беспилотные летательные аппараты различных типов, от оперативно-тактического уровня – до квадрокоптеров, которые все чаще уничтожаются украинской ПВО", - говорится в сообщении.

Поэтому в течение суток, кроме упомянутого самолета, воздушные силы уничтожили по меньшей мере 12 БПЛА разных типов, две крылатые ракеты. Есть хорошие новости и от десантно-штурмовых войск. Сегодня воины одной из бригад ДШВ из переносных ракетных комплексов сбили три крылатые ракеты, которые несли смерть украинцам.

Как ранее сообщал УНИАН, 26 марта оккупанты выпустили несколько ракет по Львову. Через бомбардировки пострадали пять человек, а также вспыхнул склад с топливом.

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