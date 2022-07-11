Уничтожено было, в том числе четыре гаубицы "Мста-Б".

В оперативном командовании "Пивдень" сообщили об уничтожении 38 российских оккупантов и 10 единиц их техники.

Об этом говорится в сообщении на странице Командование в Facebook об итогах текущей оперативной обстановки на юге Украины за 10 июля.

"Противник в нашей операционной зоне держится за рубежи обороны, не продвигаясь по суше, не имея возможностей и мощностей создания новых ударных группировок", - говорится в заметке.

Отмечается, что украинскими войсками удерживается тенденция постоянного напряжения врага из-за неожиданного применения различных форм и способов воздействия.

"Держа контроль на суше, применением авиации - парой штурмовиков - нанесен удар по скоплению противника на Херсонщине. Поражен командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно - командный пункт Росгвардии, который накануне атаковали", - рассказали в командовании.

Так, сейчас подтвержденные потери противника составляют: 38 оккупантов и 10 единиц техники, в том числе четыре гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс и пять единиц автотехники.

Также уничтожены два склада боеприпасов врага на Херсонщине.

"В штормовом Черном море уменьшено количество больших десантных кораблей до двух, а два ракетных корабля продолжают засады с 16 "Калибрами" на борту", - подытожили в ОК "Пивдень".

Как ранее сообщал УНИАН, советник председателя Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что украинские военные нанесли удары по воинской части оккупантов в Херсоне. Он добавил, что очевидцы сообщают о криках россиян под завалами.

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