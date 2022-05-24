Также сообщается, что пропал и домашний Интернет.

Сегодня, 24 мая, в Херсоне исчезла мобильная связь.

Об этом сообщает Суспільне.

По данным журналистов, исчезла связь Киевстар и Vodafone. СМИ сообщают, что это случилось после взрыва.

Также сообщается, что пропал и домашний Интернет. На данный момент ситуация такова, что у кого-то вернулась связь, у кого-то пропал домашний интернет от Киевстар.

Позже стало известно, что мобильная связь оператора Киевстар в Херсоне появилась, Vodafone - нет.

О полном восстановлении связи и интернета пока речи не идёт.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном российскими войсками Херсоне полностью заработала украинская мобильная связь после того, как в конце апреля она пропала. Тогда в результате боевых действий был оборван работающий оптический кабель, который шел от соседнего города до Херсона и давал возможность работать базовым станциям. СМИ писали, что РФ направила весь интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через свою инфраструктуру, чтобы ввести цензуру.

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