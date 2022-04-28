Служители РПЦ - это солдаты пропагандистской армии России.

Служители русской православной церкви получили указания агитировать за службу в армии Российской Федерации для войны против Украины

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Пропагандисты в рясах по указанию кремля проповедуют доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению", - отмечают в разведке.

В частности, вслед за российской официальной пропагандой, служители РПЦ оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений.

"По данным ГУР МО Украины служители РПЦ получили четкие указания агитировать родителей и родственников молодых россиян побудить их заключать контракт о военной службе", - говорится в сообщении.

"Военная разведка Украины обнародует сведения о служителях РПЦ, которые сотрудничают с российскими пропагандистами и оккупационными подразделениями информационно-психологических операций и напоминает, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все преступники будут привлечены к ответственности", - заявили в разведке.

Как сообщал УНИАН, Литва призывает Евросоюз ввести санкции в отношении российского патриарха Кирилла, который поддерживает войну в Украине.

По данным украинских правоохранительных органов, отдельные служители Украинской православной церкви Московского патриархата, которая родственна РПЦ, передавали оккупантам сведения о дислокации украинских войск.

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