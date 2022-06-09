Украинцам не стоит паниковать, подчеркнули в оперативном командовании "Пивдень".

В Черном море три надводных корабля и подлодка оккупантов находятся в готовности к нанесению ударов по Украине 28-ю ракетами "Калибр".

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров.

По его словам, в Черном море группировка разнородных сил ЧФ РФ, держась на безопасном расстоянии от украинского побережья, отрабатывает боевую устойчивость в условиях применения против него противокорабельных ракет и авиации.

"В том числе отрабатывается применение сухопутных зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2", установленных ими на корабельно-катерном составе. При этом 3 надводных и 1 подводный носитель ракетного вооружения находится в готовности к нанесению ракетных ударов. Так, 28 "Калибров" наготове", - заявил Назаров.

Он призвал не поддаваться панике, соблюдать нормы и ограничения, установленные в закрытых для посещения районах, не подвергайте себя опасности на подготовленных к противодесантной обороне участках побережья и т.д.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Противник обстреливал украинское государство, в частности, с кораблей.

Украинские воины давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 8 июня были ликвидированы 13 вражеских кораблей/катеров, в частности, флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва".

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