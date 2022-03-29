Врачи киевского "Охматдета" лечат семью, которая вырвалась из окруженного Чернигова. Оккупанты накрыли огнем машины жителей города, когда люди пытались эвакуироваться.
Об этом сообщает больница "Охматдет" в Facebook.
"Мы изучили звук разных снарядов, дом трясся от обстрелов, мы ночевали либо в подвале, либо в коридоре, потому что ночью начиналось самое страшное", – рассказала Татьяна.
Она вместе с мужем и детьми выехала из Чернигова после месяца постоянных обстрелов. Они больше двух недель жили без газа, света, воды и отопления, а еду готовили во дворе.
"В подвале было темно, только одна лампа, а еды не было…. Стреляли сильно-сильно. Страшно было", – рассказал пятилетний Дима.
По словам женщины, уехать из города не решались, потому что ее старший сын служит в ВСУ.
"Семья решилась бежать, когда все основные мосты из города были уничтожены. Оставалась всего одна дорога. Целый день россияне не прекращали обстрелы. Как только семья проехала мост и вышла ненадолго из машины, началась очередная вражеская атака", – сообщили в "Охматдете".
Отмечается, что первый снаряд попал в машину в нескольких метрах от семьи. Людей в авто не было, но осколки разлетелись.
"Мы вместе обнялись, спрятали ребенка, упали на землю. А снаряды разрывались. Первый снаряд попал рядом с нами – в 10 метрах", – вспоминает супруг Татьяны.
В результате взрыва ранения получила вся семья - Татьяна, ее муж, пятилетний Дима, старшая дочь и ее парень. Маленький Дима получил серьезное ранение в ногу, поэтому родители перевязали ее жгутом.
"Я бежала к машине, видела вокруг раненых людей, с оторванными ногами, я видела мертвую женщину", – рассказала женщина.
Как сообщал УНИАН, в Чернигове не прекращаются обстрелы. 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял город с Киевом.
Так российские войска превратили Чернигов в своего заложника, а местных жителей планировали "эвакуировать" в Курскую область.
В Чернигове россияне сознательно обстреливают мирных жителей. В городе отсутствует электричество, тепло и вода из-за разрушения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий.
29 марта городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что количество убитых оккупантами в городе может составлять уже до 400 человек.