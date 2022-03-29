Российские военные накрыли огнем людей, которые пытались эвакуироваться.

Врачи киевского "Охматдета" лечат семью, которая вырвалась из окруженного Чернигова. Оккупанты накрыли огнем машины жителей города, когда люди пытались эвакуироваться.

Об этом сообщает больница "Охматдет" в Facebook.

"Мы изучили звук разных снарядов, дом трясся от обстрелов, мы ночевали либо в подвале, либо в коридоре, потому что ночью начиналось самое страшное", – рассказала Татьяна.

Она вместе с мужем и детьми выехала из Чернигова после месяца постоянных обстрелов. Они больше двух недель жили без газа, света, воды и отопления, а еду готовили во дворе.

"В подвале было темно, только одна лампа, а еды не было…. Стреляли сильно-сильно. Страшно было", – рассказал пятилетний Дима.

По словам женщины, уехать из города не решались, потому что ее старший сын служит в ВСУ.

"Семья решилась бежать, когда все основные мосты из города были уничтожены. Оставалась всего одна дорога. Целый день россияне не прекращали обстрелы. Как только семья проехала мост и вышла ненадолго из машины, началась очередная вражеская атака", – сообщили в "Охматдете".

Отмечается, что первый снаряд попал в машину в нескольких метрах от семьи. Людей в авто не было, но осколки разлетелись.

"Мы вместе обнялись, спрятали ребенка, упали на землю. А снаряды разрывались. Первый снаряд попал рядом с нами – в 10 метрах", – вспоминает супруг Татьяны.

В результате взрыва ранения получила вся семья - Татьяна, ее муж, пятилетний Дима, старшая дочь и ее парень. Маленький Дима получил серьезное ранение в ногу, поэтому родители перевязали ее жгутом.

"Я бежала к машине, видела вокруг раненых людей, с оторванными ногами, я видела мертвую женщину", – рассказала женщина.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове не прекращаются обстрелы. 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял город с Киевом.

Так российские войска превратили Чернигов в своего заложника, а местных жителей планировали "эвакуировать" в Курскую область.

В Чернигове россияне сознательно обстреливают мирных жителей. В городе отсутствует электричество, тепло и вода из-за разрушения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий.

29 марта городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что количество убитых оккупантами в городе может составлять уже до 400 человек.

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