Враг действительно тупой, говорит Чаус.

Руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что потери врага в области настолько велики, что не уступают ситуации в Чернобаевке, где украинские защитники 12 раз подряд разгромили оккупантов.

Об этом говорилось в его утреннем видеообращении.

"Чернобаевки" на Черниговщине растут, как грибы после дождя. Враг действительно тупой, и наши Вооруженные силы уничтожают очень много сил противника", – сказал Чаус.

Как писал УНИАН, ранее сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что враг в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей продолжает террор в отношении местного населения: обстреливает жилые дома, грабит, похищает и держит в заложниках мирных жителей, занимается мародерством.

В самом Чернигове количество убитых оккупантами в городе может составлять уже до 400 человек, как отметил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

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