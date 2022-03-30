Главное управление разведки обнародовало новую порцию данных российских военных преступников. В этот раз это военные 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ.
Об этом сообщает сайт ГУР.
Российские военные преступники приписаны к войсковой части 25908, которая базируется в Дагестане.
Украинская разведка обнародовала должности, водительские удостоверения, фото, даты рождения оккупантов, а также номера телефонов некоторых российских военных, среди них:
- начальник центра Ян Оленин;
- заместитель начальника центра по военнополитической работе Алмаджян Олег;
- начальник штаба - заместитель начальника центр Кравчук Юрий;
- помощник начальника штаба Толокнов Дмитрий;
- помощник начальника штаба Терновой Семен.
Полный список российских военных преступников из войсковой части 25908 РФ:
Как ранее сообщал УНИАН, российские войска 24 февраля вторглись в Украину. Враг бомбил как военные объекты, так и мирные города, убивая украинцев.
По состоянию на 30 марта украинские военные уничтожили около 17300 российских оккупантов.