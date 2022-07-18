Вчера в Донецкой области получили ранения четыре ребенка.

В Украине выросло количество детей, получивших ранения в результате враждебных действий российских военных.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"Более 1019 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 18 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 353. Возросло количество раненых - более 666", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 373, Харьковской - 191, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31.

Так, 17 июля в результате обстрела врагом с. Новый Донбасс Покровского района Донецкой области ранен 16-летний мальчик. В этот же день в результате обстрела г. Бахмут Донецкой области ранения получили трое детей 2, 3 и 9 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2138 учреждений образования. Из них 221 разрушено полностью.

Напомним, оккупанты рано утром 24 февраля вторглись в Украину, и Кремль даже не объявил войну нашей власти. Враги обстреливали не только военные объекты, но и гражданские. Жертвами атак противников только в одном Мариуполе Донецкой области стали более 20 тысяч человек.

Украинские воины давали оккупантам достойный отпор. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 18 июля в нашем государстве ликвидировали 38 450 захватчиков.

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