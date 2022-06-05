Противник пытается вытеснить воинов на правый берег реки Северский Донец, отметили в Генштабе украинской армии.

На Лиманском направлении враг ведет наступление в направлении Святогорска.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Лиманском направлении враг ведет наступление в направлении Святогорска, пытается вытеснить наши войска на правый берег реки Сиверский Донец", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью окружения украинских войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск и блокировки основных логистических путей.

На Бахмутском направлении для доукомплектования подразделений, понесших потери, враг перебросил более 20 единиц вооружения и военной техники.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты осуществляют огневое поражение переднего края обороны и тыловых районов украинских войск с целью сковывания подразделений и недопущения их перегруппировки.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники сначала бомбили военные объекты, а потом атаковали и гражданскую инфраструктуру. Затем противник пошел в наступление на части востока нашего государства.

Украинские воины давали достойный отпор врагу. Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 5 июня на нашей земле было ликвидировано примерно 31 тыс. 150 противников.

Вас также могут заинтересовать новости: