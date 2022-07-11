На Славянском направлении противник из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял окраины ряда населенных пунктов, отметили в Генштабе украинской армии.

Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в направлении Краснополья.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны окрестности Дубравного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также враг нанес авиационный удар неподалеку Богородичного. Вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины успешно отразили", - говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск.

Осуществлял огневое влияние из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах города Харькова и населенных пунктов Базалеевка, Петровка, Русские Тишки, Слатино, Прудянка, Рубежное и Благодатное.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в численном составе и характере деятельности не отмечается. Враг обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Карповичи Черниговской области.

Ранее в Генштабе ВСУ предупредили, что в нашей стране противники готовятся к активизации боевых действий на двух направлениях - Краматорском и Бахмутском.

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