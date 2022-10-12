Генерал Марк Милли отметил, что украинский народ и Украина значительно пострадали, но выдержали и стали вдохновением для всех.

Российские преднамеренные воздушные удары по гражданским объектам критической инфраструктуры в Украине - это военное преступление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал на брифинге по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-6"), которое состоялось в Брюсселе.

"На протяжении последних нескольких дней Россия усилила свои удары по гражданской инфраструктуре, электростанциям и дамбам. Россия намеренно нанесла удары по гражданской инфраструктуре с целью причинения вреда гражданским. Ее удары были направлены на стариков, женщин и детей Украины. Неизбирательные и преднамеренные атаки на гражданские цели - это военное преступление в соответствии с международными правилами войны", - подчеркнул Милли.

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Он сказал, что украинский народ значительно пострадал, но выдержал и стал вдохновением для всех.

"Страны, которые собрались сегодня, настроены помогать Украине оборонять себя. Украина продолжает борьбу храбро и с честью. Украинские военные продолжают добывать прогресс, как вы это видите из их контрнаступления", - добавил он.

Милли подчеркнул, что украинские военные воюют очень хорошо.

Он подтвердил, что сегодня контактная группа обсуждала удовлетворение текущих потребностей Украины, а также поддержку на долгосрочный период.

Ракетный удар по Украине

Российские оккупанты устроили массированный обстрел украинских городов утром 10 октября. Были зафиксированы "прилеты" по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской и других областях.

Известно, что Украину атаковали высокоточными ракетами. В частности, ракеты Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

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