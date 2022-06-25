Противник открыл огонь по населенному пункту, который находится в Краснопольской громаде.

Российские вертолеты выпустили шесть ракет по одному из сел Сумщины.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Краснопольская громада: почти полдень, два российских вертолета, не залетая на территорию Украины, выпустили 6 ракет по одному из сел", - отметил он.

По словам Живицкого, вследствие этого разрушена и повреждена гражданская инфраструктура: больница, дом культуры, библиотека, школа.

Также враг сбросил два боеприпаса на территорию громады с беспилотника.

"Во всех случаях, к счастью, обошлось без жертв", - уточнил председатель ОВА.

Напомним, 23 июня российские оккупанты обстреляли Юнаковскую громаду Сумской области фосфорными снарядами. Противники открывали огонь из "Градов".

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